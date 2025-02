Antonietta Schipani eletta coordinatrice comunale

Nell’assemblea del circolo di Sant’ Elpidio a Mare di Fd’I è stata eletta coordinatrice comunale, Antonietta Schipani, che prende il posto dell’uscente, Massimo Meconi. All’assemblea sono intervenuti la coordinatrice regionale, Elena Leonardi, il coordinatore provinciale, Andrea Balestrieri, il consigliere regionale Andrea Putzu, il vice presidente della Provincia di Fermo, Giorgio Marcotulli, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Pier Giorgio D’Amico e tutto il direttivo provinciale, di cui fa parte anche Gionata Calcinari, figura riferimento per il gruppo elpidiense di Fd’I.

"Ringrazio tutti per la fiducia e insieme iniziamo oggi a parlare di progetti seri per la nostra comunità – le parole della Schipani - e per continuare il buon governo delle Marche, grazie al nostro partito, grazie al presidente Francesco Acquaroli, alla classe dirigente e grazie a ciascun militante. Inizia una nuova fase per Sant’ Elpidio a Mare che ci vedrà subito impegnati per la corsa alle elezioni amministrative".