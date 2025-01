Antonio Gnocchini. Elpidiense dell’Anno

Il 36esimo Premio Elpidiense dell’Anno va ad Antonio Gnocchini, chief marketing officer di Diadora, ideatore della campagna marketing del brand per le Olimpiadi 2024. Tanti gli applausi del folto pubblico del ‘Cicconi’ alla proclamazione del vincitore che ha concluso l’appuntamento annuale promosso dall’Ente Contesa, a partire dalla presidente Alessandra Gramigna, e patrocinato dal Comune rappresentato dalla Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi e condotto da Jessica Tidei. Una carriera brillante quella di Gnocchini con incarichi e ruoli di rilievo nel marketing per multinazionali come Mattel, Nike, H&M, Diadora, che vive a Zurigo ma ha la residenza a Sant’Elpidio a Mare. Premio Bacci alla campionessa di tennis Elisabetta Cocciaretto (con video saluto dall’Australia) ritirato dalla madre, la consigliera regionale Jessica Marcozzi; Premio Marietta Gioia ad Angela Croia (ha donato un rene e, con esso, la guarigione, al marito Luigi Bracalente). Tanti gli attestati di benemerenza consegnati, con intermezzo comico di Piero Massimo Macchini e una dissertazione sull’elpidiense Andrea Bacci (500 anni dalla nascita) di Giovanni Martinelli (presidente Accademia Organistica Elpidiense, premiata per i 50 anni): le Pagelle d’Oro di Matteo Atonna, Riccardo Bordoni e Viola Triarico; i 50 anni di attività di Febogas, Tabaccheria Zallocco, Piemme e Boutique Giuliano Fiacconi; il calzaturificio Mirial Heritage; il pittore Benito Macerata; il cavaliere della Repubblica luogotenente Giovanni Calò; lo startupper di Drype, Massimo Pierdomenico ‘nominato’ da Forbes Italia; Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Stefano Cintio (argento e bronzo con la nazionale ai mondiali di tiro alla fune); Ambra Bianchi (mondiali di ginnastica aerobica), Jacopo Vitali (campione under 17 tennistavolo).