Antonov: "Siamo stati bravi a tenere duro"

Il conto alla rovescia verso la sfida di domenica contro Piacenza è iniziato. La Yuasa scenderà in campo alle 19,30 al PalaSavelli contro la squadra di Andrea Anastasi già certa dei play-off ma proprio in ottica spareggi finali, alla ricerca della miglior condizione possibile dopo una stagione con non pochi problemi di natura fisica. Ma la Yuasa pensa solo in casa propria e a questa che sarà l’ultima recita stagionale davanti al pubblico amico del PalaSavelli in questa prima storica stagione di Superlega. Attesa ad altissimi livelli e prevendita che ha già preso il via su Vivaticket nei giorni scorsi e nei punti vendita ufficiali. Oggi e domani ci sarà la possibilità di fare il biglietto al PalaGrotta dalle ore 18 alle 20. Ma non solo questa l’opportunità messa a disposizione del popolo della Yuasa visto che dalla giornata di venerdì sarà invece operativo il botteghino del PalaSavelli: venerdì e sabato dalle ore 16,30 alle 19,30 mentre domenica al mattino alle 10 alle 12,30 e dalle ore 16 fino ad inizio gara. Da ricordare anche che il match avrà una splendida ribalta nazionale visto che andrà in diretta su Raisport. Una gara dal peso specifico altissimo che potrebbe voler dire salvezza anticipata e quindi quasi un "miracolo" considerando quello che è stato il cammino dei ragazzi di coach Ortenzi soprattutto nel girone di andata.

A confermare come la squadra di Grottazzolina creda di poter festeggiare la permanenza in Superlega arrivano le parole di Oleg Antonov, ospite di Andrea Zorzi e Andrea Brogioni ad After Hours, sui canali ufficiali della Lega Pallavolo Serie A: "C’è grande entusiasmo ed è quello che ci contraddistingue da sempre, anche quando eravamo in difficoltà ad inizio campionato. Un cauto entusiasmo perché non abbiamo ancora la matematica certezza e siamo molto concentrati nel lavorare duro e stare sempre sul pezzo". Difficoltà che erano ben note fin dall’inizio ma nessuno ha mai mollato la presa. "Ci eravamo preparati ad un campionato difficile per noi, consapevoli che ogni partita sarebbe stata fondamentale. Siamo stati bravi a tenere duro e lavorare con umiltà in palestra, anche con il sorriso, perché c’era la consapevolezza di poter fare veramente bene. In alcune gare all’andata è mancato pochissimo per la vittoria. La fiducia c’è sempre stata e i primi successi ci hanno fatto entrare in una fase di positività e fiducia molto importante che continua ancora e che puntiamo a portare fino alla fine".

Roberto Cruciani