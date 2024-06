Anziana raggirata da banda di truffatori per 90mila euro

Monte Urano (Fermo), 26 giugno 2024 – In circa due anni sfruttando la buona fede di una donna anziana gli hanno sottratto circa 90mila euro, denunciate tredici persone, tutte con precedenti. I carabinieri del reparto investigativo di Fermo, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Monte Urano nei giorni scorsi hanno identificato e denunciato tredici persone per truffa e raggiro nei confronti di una donna anziana del posto.

Tutto è partito da una donna, erede dell’anziana signora che nel frattempo deceduta per cause naturale, che aveva sporto denuncia. Al termine di lunghe e meticolose indagini i carabinieri, hanno svelato l’identità di un gruppo di truffatori ben organizzato, che ha portato alla denuncia di tredici persone, tutte provenienti da varie regioni italiane e con precedenti specifici.

I truffatori in un periodo compreso fra il 2021 e il 2023, a seguito di contatti telefonici, in cui si spacciavano per sedicenti operatori di giustizia, uffici commerciali e amministrativi di vari enti con utenze artefatte ma false, spiegando alla vittima che doveva pagare degli insoluti per cause civili, tributi evasi ed altre false motivazioni, erano riusciti a farsi intestare ben 40 bonifici bancari per un valore complessivo di circa 90.000 euro, accreditati su conti correnti a loro riconducibili.

L’attività investigativa coordinata dalla Procura e sviluppata attraverso l’accurata analisi di un copioso traffico telefonico e meticolose verifiche della documentazione bancaria, ha permesso di ricostruire tutta la vicenda e risalire ai truffatori.

A tal proposito sul sito nazionale dei carabinieri, è stato pubblicato un decalogo in cui sono riportati consigli utili a tutti i cittadini e agli anziani in particolare al fine di evitare truffe e raggiri, fra questi: diffidare e prestare attenzione a iniziative o offerte che sembrano esageratamente vantaggiose; diffidare dalle apparenze da chi si presenta come pubblico ufficiale o amici di parenti e conoscenti; non aprire mai la porta e far entrare in casa gente sconosciuta; non divulgare mai dati sensibili personali, non pagare mai in contanti e altri ancora.