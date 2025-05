Anziana derubata di soldi e gioielli: preso uno degli autori della truffa

Fermo, 22 maggio 2025 – La solita storia: un’anziana vittima che viene presa di mira, la telefonata del finto carabiniere che la avvisa del coinvolgimento di un parente in un incidente e la necessita di pagare un’ingente somma per evitargli il carcere.

Questa volta, però, è andata male ai truffatori perché, con un’indagine lampo, i veri carabinieri sono riusciti prima ad individuare l’auto utilizzata per il colpo e poi sono riusciti a far intercettare uno degli autori della truffa mentre era in viaggio per ritornare al suo luogo d’origine.

E’ accaduto a Monte Urano dove i militari dell’Arma del posto hanno denunciato un 30enne di origini campane per il reato di truffa aggravata. L’anziana vittima, una donna monturanese, dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo fintosi carabiniere che l’avvisava del coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale, è stata raggiunta presso la sua abitazione dal 30enne, che, dichiaratosi un intermediario dell’Arma, ha ingannato l’anziana facendosi consegnare la somma di 400 euro in contanti e vari gioielli per un valore di circa 1.000 euro, richiesti come risarcimento e cauzione per le responsabilità del figlio.

La vittima resasi conto del raggiro, seppur tardivamente, ha allertato i veri carabinieri, che anno avviato immediati accertamenti e prontamente hanno individuato l’auto utilizzata dal finto militare dell’Arma.

Nel corso della fulminea azione investigativa, i carabinieri, in sinergia con la sottosezione della polizia autostradale di Cassino, hanno intercettato la vettura lungo l’autostrada A1, identificando il conducente nel 30enne campano, quest’ultimo poi riconosciuto dalla vittima quale autore del raggiro.

La refurtiva, purtroppo, non è stata recuperata perché, probabilmente, era già stata consegnata ad un altro complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri sono, infatti, ancora in corso per cercare di identificare il secondo malvivente. È essenziale che i cittadini siano consapevoli delle tecniche utilizzate dai truffatori e che si informino adeguatamente sui comportamenti da adottare per potersi adeguatamente difendere.