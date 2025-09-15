Anziana molestata e derubata in casa

Anziana derubata di una collana e molestata da un 33enne mentre guarda la tv in casa, a Montegranaro (Fermo). Nei guai un 33enne di origini campane, che ora deve rispondere di furto e violenza sessuale: l’uomo si sarebbe introdotto nella abitazione di sera, approfittando di una finestra lasciata aperta per il caldo e avrebbe colto di sorpresa la vittima, mentre stava guardando la tv. Le si è avvicinato e dopo averle coperto gli occhi con una mano, l’ha molestata e poi le ha strappato dal collo una collana d’oro, prima di dileguarsi. I carabinieri hanno individuato il 33enne e lo hanno denunciato alla Procura con l’accusa del furto nell’abitazione e violenza sessuale.