Anziana scippata dopo la spesa in centro

di Marisa Colibazzi

Ne accadono tanti di episodi di microcriminalità in questi giorni in città, suscitando una certa inquietudine e minando il senso di sicurezza dei cittadini. E’ anche accaduto uno scippo a una anziana signora (erano le 18 del pomeriggio) che si trovava lungo la Statale, zona centro, e grazie all’intervento provvidenziale di un giovane di origini tunisine a lei del tutto sconosciuto, che è prontamente corso in suo aiuto, è riuscita a recuperare parte del maltolto. La donna era appena andata a fare la spesa e stava tornando verso casa sua, a piedi, quando è stata raggiunta alle spalle da una ragazza che, con fare lesto, le ha sottratto il borsello della spesa. Nonostante l’età, la donna ha provato a rincorrere la ladruncola per un breve tratto. Quei momenti concitati sono stati notati da un giovane tunisino che dopo essersi fatto raccontare dalla donna quanto le era accaduto, si è messo a sua volta all’inseguimento della scippatrice che, nel frattempo, pare avesse raggiunto un suo complice. Il ragazzo è riuscito a fermarla ma a quel punto, si è accesa una movimentata (e surreale) discussione con la ladruncola, con l’anziana signora scippata che premeva per poter riavere indietro almeno le chiavi e i documenti, poco preoccupata dei soldi (circa 50 euro) che erano nel borsello. Per lei, erano ben più importanti e di valore gli altri oggetti che vi erano custoditi. Alla fine, la scippatrice se ne è andata via velocemente con i soldi, lasciando tutto il resto alla brillante nonnina. A quanto risulta, stando alle descrizioni fornite alle forze dell’ordine, la scippatrice e il complice sarebbero due soggetti ampiamente noti e, purtroppo, molto attivi in modo particolare tra centro città e Marina Picena. La signora scippata alla fine è rimasta contenta per come erano andate a finire le cose ma, nel contempo, era molto rammaricata per non aver avuto la possibilità di conoscere il giovane che l’aveva aiutata: al momento dell’arrivo dei carabinieri, infatti, al ragazzo è stato chiesto di andare in caserma per raccontare l’accaduto per cui se ne è andato senza che l’anziana potesse ringraziarlo a dovere, sul momento.