Anziani da aiutare, ecco il nuovo bando

Pubblicato il nuovo avviso relativo alla formazione della graduatoria per l’assegnazione degli assegni di cura a favore di anziani non autosufficienti: ultra sessantacinquenni residenti nel territorio dell’Ambito sociale XIX, di cui fa parte Porto San Giorgio; in possesso della certificazione di invalidità pari al 100%; titolare di indennità di accompagnamento. Il contributo economico mensile di 200,00 euro per n. 12 mensilità e permette alla famiglia di essere sostenuta nelle spese di assistenza all’anziano, il quale a sua volta ha la possibilità di rimanere nel proprio contesto di vita e di relazioni affettive. Info 0734 284500