“Anziani maltrattati” a Fermo: tre a processo

Fermo, 9 novembre 2024 – Si è aperto ieri davanti al giudice del tribunale di Fermo, Elisa Matricardi, il processo relativo all’accusa di maltrattamenti aggravati, commessi a carico degli anziani ospiti dell’istituto psico pedagogico “Mancinelli” di Montelparo, in cui sono imputati tre dipendenti di una cooperativa esterna.

Nel corso dell’udienza dibattimentale è stato ascoltato il direttore della struttura protetta, colui che aveva segnalato i fatti alla Procura della Repubblica. È stata, inoltre escussa una paramedica e sono state acquisite le dichiarazioni di altri testi sentiti in sede di indagini preliminari.

Il procedimento è stato poi aggiornato al marzo 2025, per l’ascolto di nuovi testimoni della pubblica accusa e la verifica delle risultanze delle trascrizioni delle intercettazioni. Le indagini avevano preso il via a seguito di un esposto presentato nel dicembre 2021 dal direttore della struttura, che chiedeva all’autorità giudiziaria di fare luce su alcune segnalazioni pervenute dal personale infermieristico.

Nel corso dell’attività dei carabinieri del Nas, disposta dal pm Marinella Bosi, c’erano state riprese audiovisive e intercettazioni ambientali che mostravano chiaramente i maltrattamenti agli anziani da parte di tre ex operatori socio-sanitari esterni addetti all’attività nella struttura. Erano così emerse le gravi condotte di violenza psicologica e fisica perpetrate nel periodo dal dicembre 2021 all’agosto 2022, data in cui erano stare eseguite le misure cautelari a carico degli imputati. Nell’aprile scorso si era celebrata l’udienza preliminare del procedimento e, in quella sede, uno degli imputati aveva deciso di patteggiare la pena.

Nel processo che si è aperto ieri, gli altri due imputati sono difesi dagli avvocati Andrea Ciannavei e Fabio Millevolte, mentre già in udienza preliminare si sono costituiti parte civile il “Mancinelli”, con l’avvocato Raffella Zuccaro, nonché alcuni degli anziani ospiti ricoverati presso la Rsa, tutelati dai familiari e dal curatore speciale, l’avvocato Stefano Chiodini, a sua volta rappresentato dagli avvocati Matteo Restuccia e Daniele Cardinali.

“Le anziane e fragili persone offese nostre assistite - hanno commentato all’uscita dall’aula gli avvocati Stefano Chiodini, Matteo Restuccia e Daniele Cardinali - erano affidate agli imputati per ragioni di cura in un delicato e particolare momento della propria esistenza, e i gravi fatti in discussione sono stati commessi a danno di soggetti deboli ed indifesi, impossibilitati a difendersi, con delle inaccettabili violenze psicologiche e fisiche, che riteniamo integrino gli estremi dei reati contestati e saranno accertate nel dibattimento, come crediamo sia già emerso in questo avvio di istruttoria”. Si sono costituiti parte civile anche alcuni familiari prossimi congiunti delle vittime decedute, con gli avvocati Paolo Carnevali, Federico Vecchiola, Lucrezia Massacesi, Silvia Mengarelli e Fabrizio Ciucaloni.