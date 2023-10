Anziano cade da un ulivo a Sant'Elpidio a Mare: Soccorso in elicottero

Potrebbe essere stata una disattenzione, ma non si esclude possa essere stato un malore la causa della rovinosa caduta da un’altezza di poco più di due metri, dalla pianta d’ulivo su cui era salito l’anziano 81enne elpidiense. Il fatto è accaduto on contrada Galilea, nel primo pomeriggio. L’uomo è caduto sul terreno battendo di schiena, ma è rimasto cosciente pur accusando diversi malori per gli effetti della caduta. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Azzurra e l’automedica e, per l’età del ferito, per la dinamica della caduta hanno disposto l’immediato trasferimento dell’anziano agricoltore all’ospedale regionale con l’eliambulanza. Le sue condizioni non sembrano destare grandi preoccupazioni ma saranno gli accertamenti a rassicurare l’81enne e i suoi familiari. Non è la prima volta che, nella stagione della raccolta delle olive si verificano casi di anziani che, caparbi, continuano a salire sugli alberi sulle scale a pioli e finiscono per cadere.