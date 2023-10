Anziano morto dopo la visita, assoluzione anche in Appello

I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno confermato l’assoluzione emessa in favore della dottoressa P. A. dal tribunale di Ascoli, escludendo che vi siano stati profili di responsabilità colposa da parte del sanitario, già in servizio presso l’ospedale di Amandola e, attualmente, dirigente medico di medicina interna all’Area Vasta 4. La dottoressa era finita sotto processo dopo essere stata denunciata dai familiari di un anziano di Montemonaco che si era rivolto al pronto soccorso ed era deceduto dopo la sua dimissione. L’assoluzione smonta l’impianto accusatorio di una lunga vicenda giudiziaria durata ben 7 anni "La mia assistita – spiega il legale della dottoressa, l’avvocato Igor Giostra – aveva agito con coscienza e prudenza. La dottoressa, all’epoca dei fatti, aveva operato con tutte le accortezze del caso non potendo, certo, sospettare di una patologia la cui diagnosi avrebbe richiesto, peraltro, accertamenti di secondo livello invasivi e effettuabili soltanto presso il nosocomio di Fermo o quello di Ascoli". La vicenda ebbe inizio nel luglio 2016 quando un anziano di Montemonaco, accusò un malore e fu trasportato dal 118 presso il pronto soccorso di Amandola. Il quadro clinico non si presentava particolarmente allarmante tanto che l’uomo si era rivolto ai sanitari solo dietro le insistenze della vicina di casa.