Anziano resta bloccato in casa, intervento dei pompieri

Anziano che vive solo resta bloccato in casa, intervengono i vigili del fuoco e i sanitari, fortunatamente tutto si risolve senza conseguenze. Ieri mattina intorno alle 7 i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Sant’Andrea di Montegiorgio capoluogo a seguito di una chiamata di un anziano rimasto bloccato. E’ stato lo stesso proprietario di casa, avanti con l’età che resosi conto di essere rimasto bloccato, ha chieto aiuto con il cellulare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco muniti di autoscala, i volontari della Misericordia e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Una volta sul posto i vigili del fuoco sono saliti al piano dell’abitazione e facendo poca pressione su una porta finestra, sono riusciti ad entrare in casa e soccorrere l’anziano che era rimasto bloccato a terra. L’intervento dei sanitari, ha confermato in poco tempo che le condizioni dell’uomo erano stabili e non destavano preoccupazione.