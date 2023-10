Anziano si ustiona alla gambe lavorando nell’orto: portato a Torrette

Erano circa le 16,30 di ieri quando un uomo di circa 80 anni mentre stava lavorando nell’orto dietro alla sua abitazione sita in via De Gasperi a Servigliano, per cause in corso di accertamento, ha finito per rovesciarsi sulle gambe dell’olio che ha subito iniziato a prendere fuoco. Una scena che avrebbe potuto impietrito il malcapitato ed avere conseguenze ben più gravi. L’anziano invece si è gettato a terra e comunque ha avuto la prontezza di spirito di rovesciarsi sopra delle taniche di acqua che erano posizionate nel luogo in cui si trovava. In poco tempo è riuscito a spegnere le fiamme completamente da solo, subito dopo ha chiamato aiuto. I familiari sono accorsi velocemente, il tempo di capire cosa era accaduto e subito hanno lanciato l’allarme, in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, l’auto medica e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio.

I medici che dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata qualche minuto più tardi non distante dal luogo dell’incidente. Al momento dell’imbarco l’uomo era cosciente, presentava delle ustioni alle gambe ma le sue condizioni erano stabili, ma in via cautelativa soprattutto in riferimento all’età e agli effetti che una simile esperienza poteva comportare, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona dove è tenuto sotto osservazione.

a.c.