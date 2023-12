Anziano solo, sopralluogo in casa

Preoccupati per un 73enne che vive solo in via della Libertà e che da tempo non si faceva vedere dal medico né faceva entrare persone in casa, i sanitari del 112 e il sindaco hanno fatto un sopralluogo con i vigili del fuoco di Fermo che passando dal terrazzo sono riusciti ad entrare in casa. L’anziano è sembrato essere stato più accondiscendente, tanto che in poco tempo si è convinto ad aprire la porta e dopo una prima visita è salito in autoambulanza per essere trasferito al pronto soccorso di Fermo. L’anziano non presentava particolari problemi di salute, ma un leggero stato di denutrizione che ne stava accentuando l’affaticamento, resterà in osservazione in ospedale per alcuni giorni per effettuare tutte le analisi del caso, ma presto potrà tornare nella sua abitazione.

a.c.