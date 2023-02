Anziano trovato morto in casa

Dramma in una abitazione di Montappone dove è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nell’appartamento dove viveva da solo un uomo di circa 80 anni.

L’uomo abitava in affitto in un appartamento di via Borgo xx Settembre, alcuni conoscenti non vedendolo in giro da qualche giorno e non riuscendo a contattarlo al telefono hanno allertato le autorità, preoccupati per le sorti dell’anziano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, i vigili del fuoco di Fermo e i volontari della Misericordia che, una volta entrati in casa, non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo sarebbe deceduto già da diversi giorni. Sul corpo non sono stati trovati segni riconducibile ad una morte violenta e l’ipotesi più accreditata è quella del malore fatale.

a. c.