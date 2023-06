Aperitivi e vicoli fioriti Una doppia iniziativa

Aperitivo al borgo e vicoli fioriti: sono le due proposte che l’Associazione per le Idee ha presentato all’amministrazione comunale che le ha avallate e sostenute (prevedendo un impegno di spesa di 12.800 euro). Il concetto intorno al quale ruotano le due iniziative è ‘edutainment’, ovvero la capacità di divertirsi e far divertire in un contesto creativo, anche imparando cose nuove in ambienti dinamici e innovativi.

Aperitivo al borgo prevede quattro date (la prima il 16 giugno) in cui l’aperitivo classico sarà abbinato a uno spettacolo di qualsiasi genere, tra poltrone vintage, cibo, teatro, musica oltre a laboratori creativi e letture animate per i più piccoli. Per il concorso ‘Vicoli fioriti’ saranno coinvolti residenti, attività commerciali e associazioni del centro storico che dal 16 giugno al 20 agosto, sono invitati a ‘vestire a festa’ terrazzi, davanzali, vetrine, colorando e dando un tocco di freschezza e di vitalità alle antiche mura.

La partecipazione al contest è gratuita e gli allestimenti saranno votati da turisti e cittadini, pubblicando le foto di quelli più apprezzati con l’hashtag #vicolifioritisantelpidioamare, nella pagina Instagram creata per questa iniziativa.