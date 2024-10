Aperitivo ma al mercato:: "Qui tradizione e qualità"

La manifestazione ’Aperitivo al mercato coperto’ in programma domenica 3 novembre segna un vero e proprio ritorno al passato, un passato di successo apprezzato dalla popolazione soprattutto giovane e dagli operatori commerciali, quindi il suo recupero non può che avvenire con i migliori auspici. L’iniziativa nasce l’8 dicembre del 2019 per una felice intuizione dell’allora assessore al commercio, ora primo cittadino, Valerio Vesprini. A ricordalo è l’attuale assessore al commercio, Giampiero Marcattili che a suo tempo collaborò. La definisce "un’esperienza vincente che viene ripetuta con la Pro Loco che ne diventa il braccio operativo Per noi è un richiamo per i giovani, ma anche per tutti i sangiorgesi che cercano tradizione, qualità e un luogo unico nel suo genere. Un posto in cui c’è ancora rapporto umano tra commerciante e cliente".

Il nome inizialmente era ’Aperitivo street’, quindi diverso, ma il format lo stesso: gli operatori del mercato serviranno degustazioni e bevande dalle ore 17 fino alle 22; i presenti potranno accomodarsi nei tavolini sistemati dagli organizzatori negli spazi che quotidianamente ospitano i banchi per la vendita al dettaglio. L’intrattenimento musicale sarà affidato ai dj Oriano the voice, Alessandrino e Gianluca J. Oriano the voice sarà uno dei protagonisti: "Noi ci crediamo questo è un luogo che merita attenzione".

Lui ha pensato al titolo che richiama alla nostra festa principe dell’estate, pro loco in festa. Vogliamo farla diventare un format e lo porteremo anche in altri luoghi della città Vogliamo che – aggiunge la presidente della Pro Loco, Giorgia Squarcia – sia un luogo per giovani, che hanno sempre meno spazi in città".

"Come amministrazione comunale – sottolinea Marcattili – stiamo investendo sul mercato. Contiamo di finirne il rinnovo entro la legislatura". Gli esercenti sono convinti della bontà del progetto: "Ci sono giovani – rilevano – che qui dentro non sono mai entrati e noi vogliamo rendere questa domenica intergenerazionale. Useremo la musica come traino per raggiungere la struttura e godersi l’aperitivo. La Pro Loco al centro del locale gestirà un american bar e abbiamo una collaborazione con la cantina Fontezoppa". L’obiettivo è di promuovere un nuovo appuntamento a dicembre.

Silvio Sebastiani