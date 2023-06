Aperitivo sotto le stelle con l’Urbani

Il Gran Caffè ‘Patrizio e Daniela’, insieme all’istituto alberghiero Carlo Urbani di Porto Sant’ Elpidio ed in collaborazione col Comune, organizza oggi ’L’aperitivo sotto le stelle’ con la partecipazione di studenti. L’evento è stato voluto per far conoscere l’attività formativa e la preparazione raggiunta. La serata inizierà alle 19.30 nei pressi del civico 135 di viale Cavallotti, proprio di fronte al Gran Caffè: oltre a cibo e bevande i presenti saranno intrattenuti con performance artistiche e musicali. Prenderanno la parola i rappresentanti dell’istituto e del Comune. "L’esigenza di proporre l’evento nasce dalla volontà di supportare una realtà territoriale che accoglie tantissimi ragazzi e offre loro la possibilità di imparare un lavoro. Particolare rilievo sarà posto sull’esperienza formativa: i protagonisti ci mostreranno come si possono raggiungere brillanti obiettivi attraverso l’impegno", sottolinea l’assessore all’Istruzione Carlotta Lanciotti.