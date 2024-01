Aperte le domande per la borsa lavoro

Il consigliere regionale, Marco Marinngeli di Porto San Giorgio comunica Bandi regione Marche, borse lavoro: "E’ stata aperta la prima finestra per accedere alle Borse Lavoro promosse dalla Regione Marche al fine di stimolare l’occupazione (domande entro il 7 marzo)". In che cosa consiste? Coloro che parteciperanno alle borse lavoro saranno coinvolti attivamente in un progetto formativo della durata di 8 mesi, da svolgersi presso un’azienda o un datore di lavoro privato operante nel territorio marchigiano. Saranno quindi beneficiari di un’indennità mensile di 800 euro, con un limite complessivo di 6.400 euro. Requisiti dei artecipanti. Età compresa tra 18 e 65 anni;- Iscrizione e presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego;- Residenza nelle Marche; Assolvimento dell’obbligo formativo;- Essere a rischio di inattività e disoccupazione di lunga durata;- Non percepire ammortizzatori sociali come Naspi e Dis-coll. Per ulteriori informazioni e per consultare le date e gli orari dei webinar infor il link: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946