Aperte le iscrizioni al corso per bagnini

La sezione salvamento della federazione italiana nuoto di Porto San Giorgio-Fermo, ha aperto le iscrizioni al corso per assistente bagnante, "bagnino di salvataggio". Il corso può essere frequentato da tutti coloro, ragazze e ragazzi che abbiano compiuto i 16 anni di età e non superato i 55, siano in possesso di buone capacità natatorie e idonee condizioni psicofisiche, oltre che essere cittadini italiani, dell’Unione Europea o in possesso di permessi di soggiorno se cittadini extra unione.

La sezione salvamento della federazione italiana nuoto fa presente che il corso abilita alla professione di assistente bagnanti sia in piscina che in mare, offre un’opportunità di lavoro soprattutto nella stagione estiva e che, in considerazione degli elevati contenuti formativi, consente il riconoscimento dei crediti formativi negli istituti scolastici e all’atto della presentazione della domanda di arruolamento nelle forze armate.

Per partecipare chiamare ai numeri sotto riportati per l’iscrizione alla lezione di prova in piscina. Durante la lezione verrà i spiegato tutto sul percorso formativo FIN e sull’opportunità di lavoro. Una volta ottenuto il brevetto ci sarà la possibilità di lavorare come bagnini.

Lezione di prova alle ore 17,15 di sabato 22 marzo nella piscina comunale di Fermo.

Informazioni ed iscrizioni 335 7712069 oppure 340 8760877