Apertura degli stabilimenti nel 2024: si può variare

Il dipartimento sviluppo economico settore turismo della Giunta Regionale comunica che lo scorso 11 settembre è stata aperta la procedura per consentire ai titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari di variare i periodi di apertura e la denuncia dei prezzi che verranno applicati nel 2024. la denuncia prezzi da applicare nel 2024 è fatta, tramite il portale regionale denominato Istrice-Ross1000, La Giunta regionale ricorda inoltre che gli appartamenti ammobiliati per uso turistico e uso occasionale di immobili ai fini ricettivi sono esenti dalla denuncia prezzi, ma devono tuttavia provvedere alla comunicazione dei periodi di apertura per l’anno 2024 solo nel caso in cui ci sia una variazione rispetto all’anno precedente o alla comunicazione di inizio attività, inoltrata al Comune competente. Si precisa inoltre che gli immobili per uso turistico possono essere concessi in locazione turistica anche per l’intero anno solare. Resta inteso che nel caso di eventuali modifiche eo cessazione nel caso di eventuali modifiche eo cessazione dell’attività di locazione turistica dell’appartamento, il titolare deve darne comunicazione al Suap comunale, che provvederà a trasmettere copia alla Regione ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafica regionale.