Apolide dopo la caduta del Muro di Berlino: condannato

Alla guida del suo furgone, viaggiava contromano e con alcune dosi di droga a bordo. Fermato e bloccato dalla polizia, nonostante la sua violenta reazione, era stato neutralizzato e gli agenti avevano così scoperto che abitava a Porto Sant’Elpidio ma proveniva dall’Europa dell’Est ed era scomparso dopo la caduta del muro di Berlino. Per questo motivo un 40enne è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato due anni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto inizia con la telefonata di un cittadino alla sala operativa della questura che segnala un furgone a tutta velocità in via Solferino. Il mezzo procede in alcuni tratti sulla corsia opposta ed effettuando manovre pericolose. Scatta immediato l’intervento della squadra volante che rintraccia il furgone parcheggiato e un 40enne che si aggira intorno al mezzo. L’uomo viene fermato ed evidenzia subito comportamenti di insofferenza. Viene sottoposto a perquisizione personale e addosso gli viene trovata una dose di cocaina. Durante la perquisizione del furgone, l’uomo tenta in ogni modo di opporsi al controllo in atto, ostacolando fisicamente gli agenti, che sono costretti a chiedere il supporto di un’altra pattuglia. Alla fine viene bloccato e accompagnato in questura dove, all’interno del veicolo, viene rinvenuto un involucro contenente hashish. Il fotosegnalamento dell’uomo permette di attribuirgli i corretti dati anagrafici: si tratta di un 40enne originario di un paese esteuropeo scomparso dopo la caduta del muro di Berlino, quindi apolide, domiciliato a Porto Sant’Elpidio. Emerge che il 40enne non è in possesso della patente di guida poiché revocatagli alcuni anni fa per la perdita dei requisiti necessari.