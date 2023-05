Apolloni difende Venanzi e attacca la sinistra: "Polemica senza contenuti"

"Solita polemica senza contenuti della sinistra. Si accusa l’amministrazione di Ubaldi, da noi orgogliosamente sostenuta, di non essere attenta a investimenti e manutenzioni per la scuola ma questa sarà l’amministrazione che spenderà di più e in modo migliore proprio per la scuola a Montegranaro", sostiene il coordinatore di Fd’I, Leonardo Apolloni che, di recente, aveva difeso la correttezza dell’operato del presidente del consiglio comunale, Niccolò Venanzi (già coordinatore del partito della Meloni di cui è tesserato) dagli attacchi dell’opposizione e adesso torna a ribattare alle posizioni del Pd.

In tema di investimenti, Apolloni ricorda che "si andrà a realizzare il nuovo asilo nido accedendo a circa 3 milioni di euro di fondi del Pnrr". Inoltre, "sostenere che sia stato sbagliato rinunciare a un finanziamento pubblico per le scuole medie, quando sarebbe stata necessaria un’integrazione di almeno 1,2 milioni di euro di fatto paralizzando la possibilità di spesa e investimento per l’intera legislatura, a fronte di una popolazione scolastica in continua diminuzione, la dice lunga sulla capacità di analisi della sinistra e dell’annosa mancanza di contatto con la realtà". Il coordinatore di Fd’I richiama anche i 250mila euro di lavori di manutenzione a partire da giugno per sistemare il tetto del plesso scolastico di San Liborio, i parcheggi antistanti la materna, l’imbiancatura interna della palestra e del plesso ex Itc. "Nessuno negli ultimi 25-30 anni ha speso tanto per la scuola. Non capisco – conclude Apolloni - come i ‘soloni’ del Pd, che annovera tra le proprie fila anche tecnici ed ex assessori, finga di non sapere che i lavori si fanno con l’arrivo della bella stagione. Mentono sapendo di mentire. Strumentalizzare i nostri giovani perché incapaci di fare politica in modo sano e civile è disdicevole".