Appaltati i lavori per il nuovo. Polo Urbani

Con la firma del contratto per l’appalto dei lavori al Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico superiore Carlo Urbani, si conclude "un percorso importante, complesso e delicato per la realizzazione di un edificio scolastico completamente nuovo che si svilupperà su una superficie di poco più di 9mila mq" commenta il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, salutando con soddisfazione questo risultato e un’opera per la quale è previsto un investimento di 25,6 milioni di euro (coperto con finanziamento con fondi Pnrr). "La struttura ospiterà 830 alunni e sarà dotata di impianti tecnologici moderni, in particolare quelli legati alle attività laboratoriali del dipartimento alberghiero" prosegue Ortenzi, precisando anche che saranno numerosi i vantaggi che deriveranno dalla nuova costruzione, "sia dal punto di vista della didattica che del risparmio energetico e della salvaguardia ambientale. Grazie a questo intervento andremo a realizzare una scuola più sicura, priva di barriere architettoniche, in adeguamento alle più recenti normative antincendio e antisismica. Sarà più inclusiva perché consentirà forme di condivisione con la comunità locale, aprendo i suoi spazi anche ad attività extrascolastiche". Complessivamente, la Provincia ha ottenuto foni Pnrr per interventi nelle scuole pari a circa 47milioni di euro, "risorse che ci stanno offrendo la grande opportunità di rendere le strutture scolastiche esistenti sempre più avanzate" conclude Ortenzi, ringraziando i tecnici e gli uffici coinvolti dell’ente provinciale, non solo per il gran lavoro svolto in termini di procedure burocratiche ma anche "per lo sforzo messo in campo per ridurre al minimo i disagi a studenti, insegnanti e famiglie durante lo svolgimento delle attività di cantiere".