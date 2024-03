Appartamento allagato. Paura in via Properzi

"Abbiamo sopra casa nostra un appartamento che hanno affittato ad una persona nota in città e, in particolare dalle forze dell’ordine per il suo rendersi responsabile di atti inconsulti a volte forse senza rendersene neppure conto ma che potrebbero col finire di coinvolgere la gente. Quando è venuto ad abitare nella nostra palazzina, noi condomini non l’abbiamo presa bene e ci siamo preoccupati non poco e, da allora, viviamo nel timore cha da un momento all’altro potrebbe verificarsi un accadimento spiacevole. Poi magari non capita" Così dice una signora di nostra conoscienza, M.S., che abita in quella palazzina, in via Properzi, e che si è rivolta a noi in parte per sfogarsi un po’ per la situazione che sta vivendo, in parte per renderla pubblica perché chi di dovere intervenga a trovare una soluzione per dare tranquillità a noi ed adeguata cura ed assistenza alla persona di cui sopra. Poi dopo aver criticato l’amministrazione per la mancanza di qualsiasi iniziativa per garantire un minimo di sicurezza ai cittadini, riferisce alcuni episodi che ha avuto come protagonista il soggetto di cui abbiamo parlato. Nella notte di due sabati fa, preso evidentemente da un ratto di follia ha aperto tutti i rubinetti dell’acqua nel suo appartamento, rapidamente allagandolo. Quindi l’acqua è uscita nel pianerottolo è venuta giù per le scale e invaso gli altri appartamenti, causando danni e disagi. I condomini hanno lanciato l’allarme e in breve sono arrivati Croce Azzurra, Vigili del fuoco e Carabinieri, che l’hanno calmato perché dava in escandescenze. Da ultimo l’hanno sottoposto a Tso. I residenti vivono nella paura per l’instabilità dell’individuo e nello sconforto perché non vedono la volontà di risolvere questo che è davvero un serio problema. In effetti attimi di tensioni si sono verificati anche lo scorso venerdì quando, poco dopo le 4, ha cominciato ad urlare di tutto a finestre spalancate.