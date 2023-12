Appartamento distrutto dalle fiamme

Prima le fiamme, poi la colonna di fumo che ha attirato l’attenzione di un residente il quale, visto l’incendio in un appartamento del secondo piano di una palazzina, ha subito lanciato l’allarme. Paura ieri pomeriggio in via Montebianco dove un un’abitazione è stata completamente divorata dal fuoco. Erano da poco passate le 16 quando un uomo ha notato il bagliore delle fiamme ed ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due equipaggi e un mezzo pesante. La situazione è apparsa piuttosto complicata, anche per il rischio che il rogo potesse propagarsi negli immobili adiacenti. I vigili del fuoco hanno dovuto così domare l’incendio a tempo di record e hanno fortunatamente circoscritto le fiamme alla sola palazzina da cui si è originato il rogo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri che non escludono alcuna ipotesi. Va detto che la casa in cui si è sviluppato il rogo è di proprietà di una donna di Francavilla d’Ete ed è disabitata. Non è escluso possa essere stata occupata abusivamente da qualche persona senza fissa dimora e che l’incendio possa essere stato provocato da qualcuno che si trovava all’interno dell’immobile, anche se all’arrivo i vigili del fuoco l’appartamento era già vuoto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul luogo dell’incendio anche carabinieri del Radiomobile di Fermo e gli uomini della polizia locale.

