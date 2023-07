Appartamento occupato, spuntano 296 proiettili

Fanno irruzione in un appartamento occupato abusivamente e rinvengono 296 proiettili calibro 22. L’operazione è stata messa a segno dalla polizia di Fermo in un immobile di Lido Tre Archi, a seguito di una segnalazione di occupazione abusiva da parte della padrona di casa. La donna, recatasi presso l’appartamento di sua proprietà per un controllo, aveva trovato l’amara sorpresa: l’occupazione abusiva dell’alloggio da parte di ignoti malviventi che, forzando la porta d’ingresso non blindata e rompendo la serratura, vi avevano bivaccato per alcuni giorni, mettendo le stanze a soqquadro. All’arrivo della polizia, la porta dell’appartamento era spalancata e all’interno non c’era più nessuno, ma l’attenzione dei poliziotti della questura è stata attirata dalla presenza, sul tavolo della zona giorno, di ben 296 proiettili calibro 22 "Long Rifle", contenuti in numerosi pacchetti di cartone. Sul posto, a Lido Tre Archi, sono così intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica per la raccolta dei reperti e per la successiva analisi dei proiettili trovati nell’appartamento. Sono in corso delle attività di indagine finalizzate a individuare i proprietari delle munizioni. Al termine dell’intervento, l’appartamento è stato messo in sicurezza per evitare nuovi, possibili accessi esterni da parte degli abusivi. fab. cast.