Appello alla Regione sulle strade: "Arriveranno fondi per la viabilità"

È il tempo dei cantieri, delle strade che si rinnovano o che vengono tracciate ex novo. C’è soddisfazione tra i consiglieri regionali di maggioranza del fermano, Marco Marinangeli (Lega), Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) e Jessica Marcozzi (Forza Italia), per le prospettive che si aprono per il territorio: "Oltre alle importanti risorse già a bilancio per gli investimenti infrastrutturali, si rafforza l’impegno della Giunta per le infrastrutture della provincia di Fermo attraverso l’approvazione del nostro ordine del giorno. La giunta regionale si è impegnata a trovare ulteriori fondi necessari per il completamento del ponte ciclopedonale di collegamento tra Marina Palmense e Porto San Giorgio, il completamento della strada provinciale 203 "Corta per Torre San Patrizio e l’allargamento della strada provinciale 85 denominata "Valdaso" da est verso ovest". La maggioranza ribadisce che finalmente il fermano è realmente protagonista dello sviluppo e del cambiamento, in particolare per il ponte che unisce Fermo a Porto San Giorgio, per il quale servono ulteriori risorse non preventivate: "Lo stesso impegno per la strada provinciale 203 Corta per Torre San Patrizio, la quale, a seguito dell’incremento del costo delle materie prime, ha bisogno di ulteriori fondi per il suo completamento e per l’allargamento della SP85 denominata Valdaso attraverso un ampliamento delle carreggiate, partendo da est verso ovest. La giunta Acquaroli conferma la netta discontinuità rispetto al passato".

Netta la reazione del consigliere di minoranza Fabrizio Cesetti, PD, che parla di un trionfalismo del tutto fuori luogo: "Credo che i tre non si rendano neppure conto di ciò che dicono e scrivono: se avessero davvero avuto a cuore il nostro territorio, come consiglieri di maggioranza, in sede di bilancio avrebbero dovuto pretendere dalla giunta regionale lo stanziamento di fondi per le opere di cui parlano, non un generico elenco di buone intenzioni, che di fatto rappresenta il nulla". Cesetti spiega è vero che la giunta Acquaroli è in controtendenza rispetto al passato: "Negli ultimi tre anni, a differenza di quando la Regione Marche era guidata dal centrosinistra e io avevo l’onere e l’onore di gestire la delega al bilancio, nella provincia di Fermo non sono arrivati che pochi spiccioli e tante chiacchiere, mentre le uniche opere infrastrutturali già finanziate dal bilancio regionale e in corso di realizzazione sono ancora quelle risalenti al quinquennio 2015-2020: su tutte gli ospedali di Fermo e Amandola e le relativa rete viaria (Lungotenna, rotatoria San Marco, rotatoria Mezzina, corta Torre San Patrizio, variante Molini, viabilità nuovo ospedale, circonvallazione di Amandola). Maggiore serietà e più senso delle istituzioni, avrebbero suggerito a Putzu, Mariangeli e Marcozzi un approccio più umile, visto che il bilancio di previsione da loro approvato, ha completamente dimenticato, per l’ennesima volta, la provincia di Fermo".