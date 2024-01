Appello all’Erap per una casa popolare

Maria vuole restare a vivere a Fermo, la città che ha scelto 30 anni fa dalla sua Cuba, chiede solo di poterlo fare con dignità. È una delle tante persone accolte nelle case di proprietà dell’Erap, in base alle graduatorie che il comune stila, dopo diverse peregrinazioni è riuscita ad avere un alloggio assegnato proprio a lei che è invalida al 75 per cento ma dallo scorso maggio le difficoltà sono ricominciate: "Abito a Santa Petronilla, in una casa popolare che ormai da tempo ha manifestato delle problematiche. Lo scorso maggio ho chiamato l’Erap per segnalare una perdita d’acqua importante, sono venuti i tecnici, hanno abbozzato dei lavori che però non sono mai stati conclusi. Il problema è più serio di quello che sembrava". Maria Ulloa, 52 anni, ha sofferto tanto nella sua vita, il suo matrimonio è finito tra botte e violenza, la sorte non le ha risparmiato nemmeno la malattia e la sofferenza. Oggi fa fatica a vivere, senza una caldaia, con infiltrazioni e in attesa di trovare una soluzione. Nella sostanza, l’alloggio di Maria ha bisogno di un intervento anche sul bagno che richiede almeno una settimana di lavoro e molti disagi e l’alloggio deve essere sottoposto a importanti lavori che l’Erap ha iniziato a fare: "Noi però non possiamo restar qui mentre lavorano. Ho chiesto che mi dessero una casa adeguata alle mie necessità, ho forti difficoltà a camminare, ho con me un cane che è per me una salvezza, c’è mio figlio che lavora ma che deve ancora far fronte ai debiti che il mio ex marito ci ha lasciato, ho bisogno di stare serena. Mi hanno dato soluzioni che non vanno bene per la mia salute, non riesco ad adattarmi facilmente perché soffro di forti dolori dopo un gravissimo incidente". Maria da mesi è senza acqua calda, l’alloggio ha molta muffa e umidità e il disagio sta diventando forte: "Chiedo solo di essere ascoltata, è chiaro che questa casa non va più bene per me, ho bisogno di uno spazio che sia al piano terra, con un po’ di cortile per potermi muovere, con un minimo di servizi, altrimenti davvero non riusciamo. Viviamo con due bollitori e intanto l’acqua è stata contaminata da batteri e non è più potabile. Ho chiamato l’Erap, i vigili del fuoco, l’ufficio igiene, ho parlato con tutti ma non si vede una soluzione".