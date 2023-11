Appello degli imprenditori: "Meglio arretrare l’autostrada, porterà benefici"

Cresce il dibattito intorno all’arretramento dell’Autostrada A14, da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto. La proposta da tempo sollevata dal Comitato arretramento A14, con incontri pubblici, convegni con esperti, presenza sui media, ha visto recentemente la ferma presa di posizione dell’avvocato Alberto Palma, Presidente della Carifermo Spa. Un mattone gettato nello stagno. E un forte invito ad un risveglio civico. Sulla proposta di arretramento, ora si sono espressi positivamente anche molti imprenditori del Fermano, tra i quali Alvaro Cesaroni (Sigma Spa), Attilio Sorbatti (Sorbatti Srl), Federico Vitali (Faam-Fib Spa), Alessandro Andolfi (Andolfi Flexible Packaging Snc). Fanno notare che l’arretramento risolverebbe diversi problemi che affliggono il Fermano da decenni. In primo luogo, si riconnetterebbero le aree interne che verrebbero favorite da un nuovo sviluppo economico. Una avvicinamento dell’autostrada all’entroterra, con più caselli autostradali, significherebbe per le spedizioni e i collegamenti, un risparmio in termini di tempo e una diminuzione dell’inquinamento. L’arretramento eviterebbe i gravi problemi ambientali della costa sia in ordine al pesante inquinamento, che in ordine all’equilibrio idrogeologico particolarmente pericoloso nell’area attraversata attualmente dall’A14. Il rischio grandi frane è stato certificato, tra l’altro, dal Piano Idrogeologico Regionale. La soluzione dell’arretramento risolverebbe anche l’altro grave problema: quello della sicurezza stradale che sarebbe invece molto incombente per circa 10 anni nel caso di realizzazione della terza corsia nell’attuale sede. Gli imprenditori fanno notare inoltre che il Codice dei Contratti Pubblici deve individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare. Senza dimenticare la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali che costituirà la base per l’apertura del dibattito pubblico. Infine, guardando al lato strettamente economico, si otterrebbe un risparmio in termini di economia di scala, sommando l’arretramento già previsto della Ferrovia a quello della A14. L’augurio degli imprenditori è che non si ripetano le poco lungimiranti scelte degli anni ‘60.