Appello dei sindaci per Rocca Montevarmine

Rocca Monte Varmine merita di avere un futuro. Il sindaco Paolo Calcinaro, comune proprietario dell’immobile, quello di Carassai, Gianfilippo Michetti, comune dove l’immobile insiste, insieme con altri 22 primi cittadini di altrettanti Comuni della Valdaso hanno sottoscritto una manifesto volto a dare maggiore risalto e sensibilizzazione alla struttura per poter avviare delle progettualità che diano finalmente il via ad azioni di recupero, insieme ad una programmazione organica di valorizzazione delle numerose potenzialità dell’area. "Pensiamo – scrivono i sindaci – che Rocca Monte Varmine sia un simbolo del nostro passato e del nostro futuro, un punto di incontro tra storia, cultura, economia e coesione che può rappresentare il fulcro di un progetto territoriale integrato. Vogliamo impegnarci per la rinascita di Rocca Monte Varmine per orientare lo sviluppo integrato della Valdaso". Per questo i primi cittadini hanno chiesto che il Castello di Rocca Monte Varmine venga inserito nel Piano Regionale per le opere pubbliche inerente edifici o monumenti danneggiati dal sisma fuori dal cratere, come del resto hanno sottolineato anche i sindaci di Fermo e Carassai in una missiva inviata, insieme al manifesto sottoscritto dai sindaci, al presidente della Regione Acquaroli, "vista, è scritto, la centralità, in un logica di strategia turistica e culturale, della Rocca di Montevarmine. Il bene in questione è stato lesionato durante il sisma del 2016 e se ne chiede l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche della ricostruzione". Un manifesto che rappresenta un’ulteriore tappa nel programma di iniziative promosse anche dal Comitato per la Rinascita di Rocca Monte Varmine, di cui è portavoce Alessandro Ciaudano.