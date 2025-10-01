Appello di Rotoni: "Non ci si dimentichi delle aree interne"

Soddisfazione personale per Marco Rotoni, sindaco di Servigliano e candidato con la lista di ‘Forza Italia’, che ha consolidato la sua presenza nel Fermano divenendo il secondo partito della maggioranza. Oltre alla questione strettamente politico - elettorale, Marco Rotoni apre una riflessione sulla questione entroterra. "Se devo rivolgere un commento – sostiene Marco Rotoni – al termine di questo impegnativo momento elettorale, voglio ringraziare la mia famiglia, che mi è state sempre vicina nonostante la ‘prova affettiva’ a cui l’ho sottoposta. Ringrazi Forza Italia per l’opportunità concessami, tutte le persone care che mi hanno sostenuto e quelle incontrate lungo il percorso, con le quali abbiamo scambiato idee concrete di futuro, i 1228 elettori che hanno voluto scrivere con Rotoni nei comuni Fermani. Infine, ma certo non ultimi, i miei cittadini serviglianesi, che hanno dato esempio di grande spirito di unità, compattezza ed appartenenza ad un progetto che ci vede impegnati nella creazione di una ‘Comunità Ideale’, una visione che condividiamo e che con rinnovato entusiasmo, orgoglio e qualità sapremo perseguire. La mia candidatura alle regionali, non voleva essere un atto di presunzione personale, se non nell’idea di lavorare per il territorio. Le mie congratulazioni al presidente Francesco Acquaroli ed ai consiglieri eletti e l’augurio a loro rivolto di poter collaborare in modo fattivo e proficuo per lo sviluppo ed il benessere della nostra Regione". A chiudere una frase che non vuole essere una polemica, ma uno stimolo. "Proprio come avvenuto 5 anni fa – conclude Rotoni – le rappresentanze del territorio sono squilibrate, la mia candidatura ed anche quella di Alan Petrini guardavano alle aree interne. L’invito parafrasando Carlo Levi e che se ‘Cristo si è fermato a Eboli’, e che il territorio fermano non si fermi a Campiglione".

a.c.