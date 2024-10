Appello per le adozioni . Festa in Piazza del Popolo con i cani e i gatti dei rifugi

Un cane o un gatto sono un dono del cielo, un balsamo per l’anima, la cura per tanti mali dello spirito. Lo sanno bene i tanti volontari e volontarie che si muovono nel fermano per trovare una casa e una famiglia a tutti gli animali spersi e abbandonati, tutti insieme hanno trovato una sinergia forte, dietro impulso dell’associazione Le tate junior, con Mariarosa Berdini, Barbara Mercanti, Silvia Remoli. Il risultato, sostenuto dall’assessorato all’ambiente del comune sarà una grande festa in programma per il pomeriggio del 6 ottobre in Piazza del Popolo, ospiti i cani e i gatti dei rifugi ma anche i cani delle forze di polizia, veri e proprio soldati a quattro zampe, gli educatori, gli amanti degli animali in genere. Sarà una giornata per veder sfilare gli amici di chi vorrà partecipare ma soprattutto i quattro zampe che hanno bisogno di una casa calda e un cuore che si apra. Il comune in questo momento mantiene 84 cani al canile di Simone Gazzoli, a Capodarco, come spiega l’assessore Alessandro Ciarrocchi: "Io stesso ne ho adottato uno, siamo impegnati da tanto a cercare soluzioni per togliere dai canili gli animali. Un’occasione come questa è preziosa per far conoscere i cagnolini e i gatti che sono ancora in attesa, per trovare un’anima pura e sappiamo quanti benefici la compagnia di un quattro zampe porta nella vita di ciascuno". Gazzoli ha in totale 180 cani, un’altra novantina sono da rifugio Gioia e Romeo a Lapedona, tante, troppe le rinunce di proprietà: "Io li chiamo abbandoni legalizzati, spiega Lidia Gomez Olivera, quello che chiediamo a tutti è di arrivare ad adozioni consapevoli, rendendosi conto che prendere un animale vuol dire impegnarsi per quindici anni almeno". Racconta Simone: "Si adottano con facilità i cuccioli, meno bene vanno i cani adulti e questo dispiace perché sono animali che hanno moltissimo da dare. C’è un cane adatto a ciascuno, è chiaro che una persona molto in là con gli anni non potrà adottare un cagnolino di pochi mesi perché non riuscirebbe a dargli tutte le attenzioni di cui ha bisogno. Noi seguiamo ogni animale in un percorso di pre affido molto attento, succederà anche per chi vorrà adottare domenica". Gazzoli ha portato Pascal, un meticcio piccolo e delizioso, buono e attento, pare quasi stia cercando di farsi apprezzare per trovare due genitori umani che lo amino per sempre. Martina Brandimarti invece gestisce il gattile, anche qui i cuccioli trovano facilmente una casa, per i gatti adulti e spesso malati è più difficile.

"Parleremo di adozioni consapevoli, spiega Silvia Remoli, ma anche del valore che hanno i cani di protezione civile o delle forze dell’ordine, parleremo di educazione e di rispetto, cercheremo di diffondere una cultura e una sensibilità diverse". Il vice sindaco Mauro Torresi conclude: "Un evento bello e importante quello di domenica 6 ottobre, a partire dalle 15, per sensibilizzare sull’adozione di animali d’adozione, con la partecipazione di tantissime associazioni. Il centro della città diventerà per un pomeriggio luogo di incontro tra animali in cerca di una nuova vita e chi li ha a cuore. Un pomeriggio da non perdere, per le famiglie, per lottare tutti insieme contro l’abbandono".

Angelica Malvatani