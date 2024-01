Appello per riqualificare l’ex tipografia

Tra i vari interventi previsti nel bilancio di previsione, la sistemazione dell’ex tipografia esistente da tanti anni all’interno del complesso che ospita il Centro socio educativo e riabilitativo ‘La Serra’ la cui sede è collocata nella zona industriale Brancadoro, sia pure in una posizione un po’ defilata rispetto ai capannoni artigianali e industriali. "Sono stati i genitori degli utenti che frequentano il centro diurno a volerci incontrare – spiega il vicesindaco, Roberto Greci, con delega ai servizi sociali – per chiederci di mettere mano all’ex tipografia sulla quale non si interviene da tantissimo tempo e che è ridotta in condizioni fatiscenti". Una sistemazione che consentirebbe al servizio e ai ragazzi che vi fanno pratica per apprendere i rudimenti del mestiere, di lavorare in un ambiente idoneo e dignitoso. L’amministrazione ha fatto proprie queste istanze e le ha calate nel bilancio di previsione, prevedendo anche un impegno di spesa di circa 70mila euro, suddivisi in due annualità, intenzionata a dare una risposta alle sollecitazioni arrivate dai familiari. Sono circa 30 gli utenti disabili adulti che ogni giorno, frequentano ‘La Serra’ dove vengono praticate diverse attività e, una di queste, è appunto la stampa. Nello specifico, prosegue Greci, si tratterà di ottimizzare gli spazi, prevedendo una suddivisione deli ambienti funzionale alle attività che vi si svolgeranno "ma prevediamo anche un nuovo impianto di climatizzazione, un nuovo impianto elettrico, coibentare le pareti, sostituire gli infissi ormai ammalorati. La struttura viene ancora utilizzata dagli utenti del Centro ma effettivamente è messa piuttosto male ed è inidonea per i ragazzi" prosegue Greci. Un progetto di massima pare che già ci sia, i fondi saranno stanziati solo dal Comune di Sant’Elpidio a Mare, nonostante il Centro diurno rientri sotto l’egida dell’Ambito XX. Anticipiamo noi le risorse necessarie che poi saranno scomputate dagli altri impegni di spesa anticipiamo previsti tra le attività e le progettualità dell’Ambito XX" precisa il vicesindaco. In questo modo, inoltre, l’iter burocratico potrebbe essere più snello e arrivare a intervenire sull’ex tipografia in tempi un po’ più rapidi. "Prevediamo un intervento diviso in due stralci per riqualificare una struttura a vantaggio dei nostri ragazzi, confermando così la nostra attenzione verso il sociale e verso i servizi offerti agli utenti" conclude Greci.