Appello per salvare la Vittoriosa

Porto San Giorgio (Fermo), 13 settembre 2025 – Si chiama ‘La Vittoriosa’ l’imbarcazione classificata come ‘Lancetta Adriatica’ costruita nel 1939 e varata nel 1942, divenuta in pochissimo tempo un simbolo di Porto San Giorgio e per il turismo del territorio, che ormai da mesi è ormeggiata in porto in attesa di un destino migliore.

Questa imbarcazione oltre alla sua età è divenuta nel corso degli anni un simbolo della vita marinara, della storia e del turismo di Porto San Giorgio, ma negli ultimi mesi ha richiamato l’attenzione di appassionati di storia che vorrebbero una destinazione più dignitosa, rispetto all’uso attuale a cui sembra destinata. Prima però bisogna ricostruire la sua storia. Questa imbarcazione sembrava essere l’unica ‘Lancetta Adriatica’ in Italia ancora attiva.

Lunga circa 9 metri e larga 3 è stata per decenni una piccola imbarcazione da pesca, che ha contribuito allo sviluppo del territorio. Era stata mantenuta in vita grazie alla passione per la storia e la pesca di alcuni residenti, e alla fine uno di questi è divenuto l’unico proprietario che poi è passata all’erede Marco Fidani. Essendo però un pezzo unico e di grande valore storico, è stato pensato che ‘La Vittoriosa’ dovesse essere sfrutta in maniera più adeguata.

Il proprietario ha quindi firmato un accordo con il Comune di Porto San Giorgio, per un comodato d’uso della durata di 30 anni, con l’impegno di ristrutturare l’imbarcazione, di trasformarla un una barca storica, magari per visite guidate dedicate alle scuole, ed allo stesso tempo per sfruttare la sua immagine. Infatti, a partire dal 2020 l’immagine de ‘La Vittoriosa’ è divenuta ben nota ai sangiorgesi, ai marchigiani e anche ai potenziali turisti italiani e stranieri.

La sua immagine, infatti, è stata utilizzata per essere da cornice ai numerosi eventi culturali promossi in città, è stata una delle foto di maggiore impatto alla Bit (Borsa italiana del turismo) a Milano, è anche oggi è facile imbattersi nella sua immagine affissa sui bidoni delle isole ecologiche informatizzate presenti a Porto San Giorgio. Nei mesi scorsi è iniziato anche un lavoro di restauro de ‘La Vittoriosa’, ma dopo i primi interventi i lavori sono stati sospesi. L’imbarcazione si trova ora ormeggiata nel porto di Porto San Giorgio, priva del suo albero e senza una apparente destinazione. Insomma, gli appassionati di storia locale, vorrebbero che l’imbarcazione tornasse ad essere quella suggestiva barca che ha incantato residenti e turisti.