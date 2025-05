Approvati a maggioranza il rendiconto di gestione e le tariffe per la tassa rifiuti

Dibattito acceso nel Consiglio di Montegiorgio, si discute di rendiconto di gestione del 2024, imposta sulla Tari, bilancio di previsione e debito fuori bilancio, ma alla fine viene tutto approvato a maggioranza. L’assise montegiorgese ha iniziato i lavori intorno alle 18,45 di martedì, ma i nove punti all’ordine del giorno anno richiesto diverse ore per essere discussi e votati. Si è partiti con l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario del 2024 che presentava alcune dati tecnici, ma soprattutto un avanzo di amministrazione di 860.000 euro.

"Questo rendiconto mette in evidenza l’inconcludenza politica dell’Amministrazione – sostiene Fabrizio Cesetti della minoranza – è stato fatto l’ordinario grazie al lavoro degli uffici, ma non c’è alcuna impronta politica. Il 69% del Bilancio è assorbito per le funzioni dell’Ente e solo il 6% è destinato agli investimenti. Nonostante i notevoli fondi per il sisma, dissesto idrogeologico, Pnrr ci sono tanti progetti irrealizzati: la nuova casa di riposo, i loculi al cimitero dove si poteva andare incontro ai cittadini a causa degli aumenti che sono stati dovuti ai ritardi, per il sociale e la cura dell’ambiente visto anche il degrado di alcune aree del centro storico e delle zone industriali".

Arriva subito la replica del primo cittadino a sostegno del lavoro fatto. "Concordo con Cesetti sul fatto che gli Uffici hanno lavorato bene – dichiara Michele Ortenzi – ma non condiviso il pensiero che non ci sia stata visione politica. A Partire dal 2018 siamo riusciti a captare finanziamenti per circa 50 milioni di euro, questo per merito dell’Amministrazione. Abbiamo demolito palazzo Colonna, sono stati realizzati molti progetti e altri sono in via di affidamento, gli interventi effettuati sono già utilizzati dai cittadini, come la riqualificazione dell’impianto sportivo intitolato a Roffo Alessandrini. La mia valutazione è positiva". Punto approvato a maggioranza.

Sulla stessa scia l’approvazione della Tari per il 2025, con un piccolo aumento per effetto dell’inflazione programmata Istat e la conferma della 4 rate con scadenza: 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 5 dicembre. Qualche critica è arrivata dalla minoranza per la gestione del servizio dei rifiuti, l’Amministrazione ha ribadito che per estensione del territorio e densità abitativa le isole ecologiche informatizzate avrebbero un costo troppo elevato e si proseguirà con il porta a porta. Punto approvato a maggioranza.

Alessio Carassai