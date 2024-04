Approvati corsi orientamento musicale bandistico e corale a Fermo, contributi regionali e convenzione per gestione

Approvata dalla Giunta municipale l’attivazione dei corsi di orientamento musicale 2021-2022 di tipo bandistico

e corale, per i quali richiedere contributi regionali e adottata la bozza di convenzione per la loro gestione. Le associazioni cittadine richiedenti lo svolgimento dei corsi, secondo le indicazioni stabilite dalla regione Marche, sono le seguenti: Gran Concerto Bandistico Città di porto San Giorgio, il quale ha attivato il corso dal 1992; la ex corale Ciambechini attuale coro shalom l’ha attivato dal 1997, l’ Associazione Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio e Coro Polifonico Novarmonia che ne hanno fatto richiesta per la prima volta. La Giunta municipale evidenziato che le quattro

associazioni

collaborano con il Comune per la realizzazione di rassegne concertistiche e di eventi musicali, oltre che organizzare i corsi di orientamento musicale, ha deliberato l’attivazione dei corsi per tutte e quattro. Ha altresì dato atto che ciascuna associazione gestirà in maniera autonoma i rapporti con l’insegnante e provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento dei corsi, e che la loro durata si prolunga fino al 31 ottobre 2022 a causa dei ritardi dovuti alla pandemia.