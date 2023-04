Approvato il canone per i mercati

Approvato dalla giunta municipale il canone mercatale relativo all’anno 2023. Considerato che i Comuni possono prevedere per le aree di mercato riduzioni del canone di concessione fino all’azzeramento e aumenti nella misura massima del 25% la Giunta ha così deliberato: nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale è applicata la riduzione nella misura del 40%. Per la fiera di San Giorgio, invece, al fine di garantire l’attuale gettito viene fissato un incremento del 25% della tariffa base oltre agli ulteriori oneri di sistema fieristici. Considerato,

inoltre, che intento dell’amministrazione è di rafforzare il sistema di animazione e promozione del centro cittadino e che per tale motivo l’assessore del ramo sentite le categorie interessate ha inteso proporre una riduzione pari a 0,50 euromq fissando a 3 euro gli oneri di sistema fieristico relativi esclusivamente alla fiera d’autunno per l’anno 2023 al fine di poter sostenere ed incentivare una maggiore partecipazione da parte degli operatori economici. Le tariffe del canone mercatale per l’anno 2023 sono state così definite: tariffa base 0,70 euro mq, tariffa con riduzione del 40%, pari a 0,42 euro metro quadro. Previsione di entrata (ipotesi) posteggi tutti occupati 120.000 euro. Fiera di San Giorgio: tariffa base 0,70 euro mq tariffa maggiorata del 25% diventa 0,875mq, previsione di entrata (ipotesi) posteggi tutti occupati) 7.742,88 euro, oneri di sistema fieristico 4,14 euro mq con previsione di entrata 36.700 euro. Fiera d’Autunno: tariffa base 0,70 euro mq, tariffa maggiorata del 25% diventa 0,875 euromq previsione di entrata 7.742,88, oneri di sistema fieristico 3 euro mq, previsione d’entrata 26547 euro.