Approvato il progetto per il miglioramento sismico del municipio

L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per la riparazione del palazzo comunale di Massa Fermana. A darne notizia è il Commissario straordinario Guido Castelli, che aggiunge: "La ricostruzione pubblica, storicamente molto più complicata della privata, ha decisamente cambiato passo restituendo una prospettiva diversa a questo percorso irto di difficoltà. Dobbiamo proseguire su questa scia, lavorando in maniera sinergica. Senza la collaborazione fattiva di Comuni, Usr e della Regione guidata dal presidente Acquaroli tutto ciò non sarebbe possibile".

Nel caso di Massa Fermana l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio sito nel centro storico, che si sviluppa su quattro livelli, prevede un importo di 854.000 euro. Il municipio è posto in aderenza ad altri fabbricati che compongono una lunga schiera di edifici che affacciano a nord su via delle mura castellane e a sud su via Garibaldi.

Da un punto di vista funzionale non subirà modifiche e continuerà ad ospitare le attività presenti. Contestualmente agli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico, verranno però apportate delle migliorie legate alla fruibilità degli spazi e alla riorganizzazione degli stessi.

Tra gli interventi previsti dal progetto, c’è il ripristino delle connessure (in particolare della facciata nord), rifacimento della pavimentazione, demolizione divisori attuali, realizzazione di nuove tramezzature su tutti i piani e restauro delle decorazioni presenti al piano primo. In programma ci sono anche alcuni interventi di efficientamento energetico.

a.c.