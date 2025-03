Appuntamenti a teatro con l’associazione Lagrù

Spaziano tra Sant’Elpidio a Mare, Monte San Pietrangeli e Porto San Giorgio i prossimi appuntamenti proposti dall’Associazione Lagrù. Si parte sabato (ore 19), proprio dal teatro comunale sangiorgese, con ‘Nella magica Irlanda’, lezione spettacolo sull’Isola del Destino di e con Cesare Catà. Un viaggio ideale nell’Irlanda attraverso le sue leggende, i suoi miti, il folklore e i suoi più grandi scrittori.

Domenica 16 marzo, invece, l’appuntamento è all’auditorium ‘Giusti’ a Sant’Elpidio a Mare, con ‘Non si butta via niente’ (ore 21,15) con la compagnia Rishow che porta sul palco uno spettacolo di improvvisazione teatrale che si lega al tema del rispetto dell’ambiente, tanto che sulla scena ci saranno i secchi della raccolta differenziata (vetro, carta, umido, ecc) che, di volta in volta, verranno aperti per dare vita a una storia ‘magica’ e improvvisata, con il contributo immancabile del pubblico.

Piero Massimo Macchini il 22 marzo sarà alla cine teatro Sala Europa di Monte San Pietrangeli con ‘La gente mormorano’ (ore 21,15) il suo nuovo spettacolo di sit down comedy cabaret con cui propone una nuova forma di comicità e che sta riscuotendo un bel successo. Biglietti su liveticket.it