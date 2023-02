Appuntamento al Terminal per la rissa

Ancora una rissa tra giovanissimi e ancora una volta teatro degli scontri è stato lo spazio davanti al Terminal, dove si sono radunati una sessantina di studenti, per lo più magrebini. Tempestivo l’intervento degli uomini della polizia municipale che sono giunti appena in tempo per evitare che la rissa si propagasse pericolosamente. Gli agenti hanno già avviato le indagini per identificare i protagonisti e quindi far scattare le denunce. "Ho disposto – spiega il sindaco Paolo Calcinaro - che il luogo venga presidiato attentamente tutti giorni. Un ammonimento anche a coloro che fanno da spettatori: attenzione anche quell’atteggiamento che incita agli scontri, può essere penalmente rilevante. Sono per dare fiducia e spazio a giovani, ma massima repressione per certi comportamenti".