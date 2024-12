Appuntamento con Festival Storie: protagonista Carlo Massarini

Torna Festival Storie, nel teatro comunale di Servigliano oggi alle 21,15 ad ingresso libero ci sarà l’incontro con il giornalista Carlo Massarini. Continua a stupire il progetto culturale di Festival Storie, che ha unito 12 comuni con l’intento di calare eventi di caratura nazionale nei piccoli borghi. Protagonista della serata Carlo Massarini, figura iconica del giornalismo musicale italiano, che celebrerà i suoi 50 anni di carriera raccontando storie, aneddoti e riflessioni sulla sua vita dedicata alla musica. Conduttore di trasmissioni storiche come Mister Fantasy, il primo programma televisivo italiano interamente dedicato ai videoclip, Massarini è considerato un pioniere, capace di anticipare i tempi e di aprire il pubblico italiano alle nuove tendenze musicali e culturali internazionali. Parallelamente alla carriera televisiva e radiofonica, Massarini è anche un fotografo di talento. Nel 2009 ha pubblicato il libro ‘Dear Mister Fantasy’, una raccolta di fotografie, ricordi e riflessioni che ripercorrono i momenti salienti della sua carriera e i grandi artisti che ha incontrato nel suo percorso. A dialogare con lui sarà Riccardo Minnucci, da anni inviati ai Festival di Sanremo, Venezia e Locarno, in una conversazione che promette di offrire al pubblico un viaggio emozionante nel mondo della musica e della comunicazione. Durante la serata si parlerà non solo delle tappe fondamentali della carriera di Massarini, ma anche dei cambiamenti epocali che hanno segnato il mondo musicale. Una serata da non perdere per chi vuole ripercorrere, attraverso la voce e la visione di Carlo Massarini, mezzo secolo di musica, cultura e innovazione. Una serata dedicata a chi ama le storie e i grandi narratori capaci di ispirare e appassionare, segno distintivo del Festival Storie che continua a trasformare ogni incontro in un’esperienza unica.