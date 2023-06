Appuntamento con ’Shakespeare on the Beach’

Secondo appuntamento dell’ottava edizione di “Shakespeare on the Beach”, festival ideato da Cesare Catà, a cura dell’Associazione Lagrù. Cresciuta negli anni, la rassegna si sta facendo conoscere anche fuori dai confini marchigiani, imponendosi come un “unicum. Alle 19,30 di oggi lo chalet Calypso, ospiterà “Il Mercante di Venezia”, opera in cui il Bardo di Stratford racconta il rapporto tra Shylock e Antonio. In scena saranno attori e attrici marchigiane, supportati dalle musiche curate dal cantautore Federico D’Annunzio con Rebecca Liberati alla voce. Il cast è composto da: Rodolfo Ripa, nel ruolo di Shylock, Francesco Trasatti nel ruolo di Antonio, Simona Ripari in quello di Porzia, Rebecca Liberati sarà Nerissa, Cesare Catà sarà Bassanio, Alessia Scoccia nel ruolo del Doge. Ingresso libero.