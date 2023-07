Apre la Galleria d'Arte DIStratta a Servigliano: Mostra d'Arte all'Aperto

Il Centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’ di Servigliano ha organizzato per oggi con inizio alle 18, negli spazi del centro in via Camilli, una mostra d’arte all’aperto dal titolo ‘Galleria d’Arte DIStratta’. Un’iniziativa che il centro ha voluto organizzare per far conoscere le attività che svolge ospitando in orario diurno persone con disabilità. "Ci siamo proposti – spiega Alessia Ionni, coordinatrice del Centro - di rimescolare le carte e portare capolavori di grandi artisti negli spazi del centro con l’intento di far percepire la bellezza che suscitano stimolando il concetto di estetica insito in ciascuno. L’obiettivo è stato perseguito facendo entrare in contatto i ragazzi con le opere (con uscite sul territorio per conoscere opere di artisti locali, per poi riprodurle). La riproduzione con tecniche diverse, secondo le possibilità di ognuno".

a. c.