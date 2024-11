Apre la sede dell’Ance: "Lo avevamo promesso: ecco il punto operativo"

Una sede operativa, punto di riferimento per i costruttori edili del fermano. Nasce a Santa Petronilla la sede dell’Associazione nazionale costruttori edili, il presidente della sezione di Fermo, Massimiliano Celi, parla di un sogno che si avvera: "Dopo 20 anni abbiamo qui la prima sede operativa. Lo avevo promesso a inizio mandato, avere un ufficio operativo per supportare le aziende associate. Ci siamo riusciti. Il Fermano, vanta la presenza di numerose imprese di varie dimensioni, alcune anche strutturate. Per questo serviva un punto di riferimento che dia supporto a 360 gradi su vari aspetti normativi che regolano le costruzioni. Quello che vogliamo sarà crescere con la base associativa". Al taglio del nastro era presente anche Domenico De Bartolomeo vice presidente nazionale Ance, che ha sottolineato la necessità di avere sempre voglia di fare, di migliorarsi: "L’apertura della sede va in questa direzione. L’attività sul territorio è un servizio, servono capacità, conoscenze per superare i problemi delle imprese, che sono sempre tanti. La sede è un simbolo. Questo è un luogo di ascolto e confronto, dove non essere d’accordo per poi trovare la soluzione migliore".

Il prefetto Edoardo D’Alascio ha parlato di un rapporto privilegiato del Ministero dell’interno con Ance: "Una sede a Fermo ci aiuta a relazionarci, abbiamo gli stessi obiettivi. Interfacciamoci per il bene comune, tra ricostruzione e Pnrr che necessitano di attenzione per evitare attacchi di aziende legate al mondo della malavita. Noi ci siamo".

Il sindaco Paolo Calcinaro è sempre felice di tagli del nastro che indicano vicinanza e servizi per i cittadini: "Aprire spazi di rappresentanza e operatività è importante per la provincia e ne abbiamo altri da conquistare. Abbiamo tutti un nemico comune che è la burocrazia. C’è per tutti, che siate imprese o come noi enti pubblici. L’spirazione di un sindaco e di una impresa del territorio è di poter agire. Ci piacerebbe lavorare con le aziende, sono certo che non farebbero passi falsi". Il sindaco ha ricordato che nel giro di tre settimane ci sarà l’atto notarile, per una scuola edile a Fermo dove poter specializzare chi si approccia ai mestieri e aggiornare chi è dentro, perché la sicurezza deve essere sempre aggiornata e lo sa bene Marcello Luciani, presidente Anmil, che ha salutato con favore il progetto.

Angelica Malvatani