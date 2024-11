Apre un nuovo punto dell’antico forno Anteni:: "Valorizziamo la città"

L’Antico Forno Anteni apre un nuovo punto vendita nel viale Petrarca 117, quartiere sud. Ne dà l’annuncio l’amministratore delegato del forno, Stefano Cencetti precisando che non è solo un passo avanti dell’azienda ma anche un atto di fiducia e amore per la città: "Da sempre – scrive – il nostro obiettivo è valorizzare il territorio. Abbiamo scelto il quartiere sud per creare un luogo in cui non solo vendere prodotti ma anche per offrire un punto di incontro. Siamo convinti che questo nuovo punto diventerà un riferimento per il quartiere. Vi aspettiamo il 2 dicembre per scoprire il nostro nuovo spazio".