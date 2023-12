Aprono al pubblico nuove attività

In via Oberdan ha aperto al pubblico il cocktail bar-bistro "Aqua". E’ gestito da Chiara Capisciotti e da Giuseppe Manzionna. Sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore al commercio Giampiero Marcattili. Domenica, in via Giordano Bruno n. 76, taglio del nastro all’osteria "Lu Mantì" alla presenza degli assessori Fabio Senzacqua, e Giampiero Marcattili. E’ gestita da Roberto Casturà e Cristiano Acquaroli: propone piatti tipici regionali: "Il weekend natalizio è stato caratterizzato sia da eventi che da nuove aperture – dice Marcattili - . Negli ultimi giorni abbiamo assistito all’esibizione della corale Shalom, quella del pattinaggio Don Bosco al palazzetto, il ‘Babbo Natale latino’ a piazza Torino con i maestri Cristina, Andrea e Luis de Cuba, l’igloo con Babbo Natale a cura della Croce azzurra e lo spettacolo di Ciquibum in piazza dal titolo ‘Un’avventura al Polo Nord’". L’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti sottolinea il "valore per il tessuto cittadino" del lancio, sempre nel fine settimana, dell’accademia multidisciplinare d’arte guidata da Rossetti e Lighea dal nome ‘M.arte’ e l’alto apprezzamento per gli spettacoli in teatro di Montanini, Bizzarri e per ragazzi seguiti da centinaia di spettatori".