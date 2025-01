Aprono le iscrizioni al Carnevale. Saranno assegnati anche contributi

Si apriranno lunedì 13 gennaio, le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a Baraonda 2025 – il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Sono previsti contributi per Gruppi Mascherati e Carri Allegorici, gli stessi verranno assegnati dietro regolare iscrizione e accettazione del bando di partecipazione. L’iscrizione è gratuita e i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili che ciascun Comune ha indicato nel proprio bando. Baraonda 2025 inizierà domenica 16 febbraio e terminerà martedì 4 marzo, i grandi cortei mascherati si terranno domenica 2 marzo a Fermo e martedì 4 marzo a Porto San Giorgio. Torna così il Carnevale in piazza, proseguendo un cammino lungo oramai 36 anni a Fermo e 28 a Porto San Giorgio, torneranno ad animarsi le vie e le Piazze delle due Città con una serie di iniziative che verranno rese note prossimamente e che vedranno in campo: colori, giochi, animazioni, teatro, feste e veglioni. Rivedremo i due re carnevale, la loro acerrima nemica, la regina quaresima e poi mengone torcicolli, maschera tradizionale del fermano, sua moglie lisetta, lu cuca’ maschera sangiorgese e tutta la congrega delle figure entrate oramai nel patrimonio di questa manifestazione, racconteremo dell’effimero regno di Re Carnevale, dalla consegna delle chiavi da parte dei Sindaci a Capodarco di Fermo, fino al Rogo di Porto San Giorgio L’iscrizione è gratuita, il bando e il relativo modulo di iscrizione sono scaricabili ai seguenti link: https://www.proscenioteatro.it/wp-content/uploads/2025/01/bando-psg-2025.pdf. Per ogni informazione è disponibile il numero di Marco Renzi: 335 5268147.