Arabesco danza, successo in teatro

Successo al teatro comunale per lo spettacolo degli allievi del Arabesco center Danza di Porto San Giorgio. Lo spettacolo era diviso in tre atti dove si sono esibiti tutti gli allievi dai più piccoli ai più grandi. La prima parte hanno presentato lezioni dimostrative di tecnica classica, dalla propedeutica alla accademica, del secondo atto hanno portato in scena riscaldamento e coreografie di modern studiate durante l’anno e infine nel terzo atto hanno presentato coreografia di danza contemporanea, presentando una grande novità. La novità della serata la creazione di una nuova Compagnia di danza, Il Arabesco Ballet Center diretta da Maria Elena Morniga, coreografa Argentina, con esperienza ventennale nel insegnamento e direttrice del Concorso Danza Marche già famoso nella regione. Le ballerine sono Elisa, Silvia, Roberta, Giulia, Beatrice Sofia, Laura Agnese e Marta. Le coreografie presentate sono state create dal maestro Alex Atzewi, insegnante e coreografo di rilievo internazionale e direttore artistico dell’ Apad formazione danza Modena. La serata si è conclusa con tutti gli allievi sul palco con i ringraziamenti all’amministrazione comunale di Porto San Giorgio, le maestre Cristina Capitani, Lara Marziali, genitori e colleghi, che hanno portato contribuito alla creazione di questo spettacolo. Un ringraziamento finale è stato dedicato a tutte le famiglie chi ci seguono in questo percorso nel mondo della danza.