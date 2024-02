Arbitro viene picchiato in campo. Il giudice assolve tre calciatori

Tre calciatori jesini erano stati accusati di aver aggredito l’arbitro durante una partita contro la Cingolana, ma in aula hanno dimostrato che non erano stati loro a picchiarlo. Per questo sono stati assolti con la formula più ampia. Si è chiuso così ieri a Macerata il processo in merito a un episodio accaduto a Cingoli il 2 aprile del 2022. Allo stadio Spivach, si era giocata la partita di Seconda categoria tra Cingolana e la Largo Europa. A pochi secondi dalla fine dei novanta minuti l’arbitro, Leonardo Fontinovi di Fermo, aveva fischiato un calcio di punizione a favore della squadra di casa, ma si era scatenato un finimondo: alcuni calciatori della società jesina, dal campo e dalla panchina, erano piombati su di lui, lo avevano circondato e qualcuno lo aveva pure preso a calci, per protestare contro la decisione. La partita era stata sospesa per qualche momento, per consentire all’arbitro di riprendersi. Nel corso di cinque udienze però gli imputati, difesi dall’avvocato Marco Polita, hanno dimostrato di non aver sfiorato il direttore di gara e di non essere loro i responsabili dell’aggressione. Ieri, nel corso dell’ultima udienza, il pubblico ministero ha chiesto la condanna dei calciatori. La stessa richiesta è arrivata dall’arbitro, che si era costituito parte civile e aveva chiesto un risarcimento per le lesioni riportate. Ma il giudice di pace Antonino Di Renzo Mannino ha invece assolto i tre imputati con la formula più ampia, ritenendo non provate le accuse a loro carico. Il giudice di pace ha invece inviato gli atti alla procura per valutare il comportamento di un altro giocatore, alla luce di quanto emerso in aula.